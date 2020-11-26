The New York Times составила список лучших актеров XXI века

Топ-25 главных актеров составили кинокритики издания The New York Times. В списке нет Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, зато есть Дэниэл Дэй-Льюис и Хоакин Феникс.

Лидером рейтинга признан Дензел Вашингтон — «титан экрана, который также является тонким и чувствительным мастером, с серьезной старомодной сценической подготовкой и сияющей натурой кинозвезды». Автор списка Манола Даргис считает, что многолетняя карьера Вашингтона — «упрек расистской индустрии, в которой он занят».

На второе место поставили Изабель Юппер — французскую актрису назвали «бесстрашной и завораживающей, иногда пугающей, иногда странноватой».

Третья строчка досталось Дэниэлу Дэй-Льюсу, трехкратному лауреату премии «Оскар» с «аурой величия мистических размеров».

В топ-10 лучших актеров попали «непостижимый» Киану Ривз, завораживающая, по мнению критиков, Николь Кидман, а также звезда «Паразитов» кореянка Сон Кан Хо, итальянец Тони Сервилло, китаянка Чжао Тао.

В рейтинг попал и Майкл Б. Джордан, недавно признанный журналом People самым сексуальным мужчиной года.

По словам составителей списка Манолы Даргис и Энтони Скотта, формулы для определения лучших актеров не существует, и перечень «непременно субъективен», а от того может выглядеть скандально.

Авторы не изобретали системы отбора при составлении рейтинга, а просто спорили. XXI век они назвали «золотым веком актерского мастерства».

Список лучших актеров XXI века по версии The New York Times