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The New York Times составила список лучших актеров XXI века

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The New York Times составила список лучших актеров XXI века

Топ-25 главных актеров составили кинокритики издания The New York Times. В списке нет Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, зато есть Дэниэл Дэй-Льюис и Хоакин Феникс.

Лидером рейтинга признан Дензел Вашингтон — «титан экрана, который также является тонким и чувствительным мастером, с серьезной старомодной сценической подготовкой и сияющей натурой кинозвезды». Автор списка Манола Даргис считает, что многолетняя карьера Вашингтона — «упрек расистской индустрии, в которой он занят».

На второе место поставили Изабель Юппер — французскую актрису назвали «бесстрашной и завораживающей, иногда пугающей, иногда странноватой».

Третья строчка досталось Дэниэлу Дэй-Льюсу, трехкратному лауреату премии «Оскар» с «аурой величия мистических размеров».

В топ-10 лучших актеров попали «непостижимый» Киану Ривз, завораживающая, по мнению критиков, Николь Кидман, а также звезда «Паразитов» кореянка Сон Кан Хо, итальянец Тони Сервилло, китаянка Чжао Тао.

В рейтинг попал и Майкл Б. Джордан, недавно признанный журналом People самым сексуальным мужчиной года.

По словам составителей списка Манолы Даргис и Энтони Скотта, формулы для определения лучших актеров не существует, и перечень «непременно субъективен», а от того может выглядеть скандально.

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Авторы не изобретали системы отбора при составлении рейтинга, а просто спорили. XXI век они назвали «золотым веком актерского мастерства».

Список лучших актеров XXI века по версии The New York Times

  1. Дензел Вашингтон
  2. Изабель Юппер
  3. Дэниэл Дэй-Льюис
  4. Киану Ривз
  5. Николь Кидман
  6. Сон Кан Хо
  7. Тони Сервилло
  8. Чжао Тао
  9. Виола Дэвис
  10. Сирша Ронан
  11. Джулианна Мур
  12. Хоакин Феникс
  13. Тильда Суинтон
  14. Оскар Айзек
  15. Майкл Б. Джордан
  16. Ким Мин Хи
  17. Элфри Вудард
  18. Уиллем Дефо
  19. Уэс Стьюди
  20. Роб Морган
  21. Катрин Денев
  22. Мелисса Маккарти
  23. Махершала Али
  24. Сония Брага
  25. Гаэль Гарсиа Берналь
кино, актер
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