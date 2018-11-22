Таиланд ввел безвизовый режим для украинцев

Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток. Об этом в четверг сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«Приветствую введение Правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью сроком до 30 суток», — сообщил президент.
15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, ранее составлявший $60.
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