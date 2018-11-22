Россияне завершают строительство в Крыму военного аэродрома Бельбек

Первая очередь военного аэродрома Бельбек достроена в Крыму, первую посадку на новую полосу совершил самолет военно-транспортной авиации Ан-148. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Республике Крым. Накануне специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3450 метров", - сказали в Минобороны.

По информации российского ведомства, объект сдали досрочно - на месяц раньше запланированного срока строительства.

"Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря", - рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что строительство было выполнено по указанию Владимира Путина.