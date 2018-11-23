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Посылки до 100 евро, сигареты и недра: какие налоги изменили депутаты

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Посылки до 100 евро, сигареты и недра: какие налоги изменили депутаты

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект «бюджетного пакета» с налоговыми изменениями. Соответствующий законопроект № 9260 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» поддержало 236 народных депутатов, сообщает ЭП.

Перед самым принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете Верховной Рады около шести часов. В зале документ также вызвал много вопросов и был проголосован только после ряда попыток.

Основные изменения к законопроекту следующие:

Во-первых, на четыре года будут продлен льготный режим для ввоза электрокаров. До конца 2022 года будет продолжена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

Во-вторых, с 1 июля 2019 вырастут ставки акцизного налога на табачные изделия еще на 9%. Перед этим, с 1 января 2019 года, акцизный налог для табачных компаний должен вырасти на 20% — в соответствии с ранее внесенных в Налоговый кодекс изменений.

В-третьих, так же с 1 июля 2019 будут облагаться посылки украинцев стоимостью более 100 евро. Сейчас действуют следующие правила: гражданин Украины может без уплаты налогов получить на свое имя неограниченное количество посылок таможенной стоимостью до 150 евро каждая, а с 2019 года один человек сможет получать не более трех посылок, которые не будут облагаться налогом.

Также принятым законопроектом предусматривается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

В-четвёртых, увеличивается ставка рентной платы за пользование недрами. С 1 января 2019 размер ставок рентной платы для добычи нефти и газвого конденсата увеличивается на 2%. За добычу залежей, которые полностью или частично залегают на глубине свыше 5000 метров — с 29 до 31%. Залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров — с 14 до 16%. Также на 0,8% — до 8,8% — увеличивается ставка рентной платы на добычу железной руды.

В-пятых, ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 50%.

В-шестых, с 1 января 2019 ставка экологического налога за выбросы углерода (СО2) стационарными источниками повышается с 0,41 гривень за тонну до 10 гривень за тонну. Кроме этого, предусматривается поэтапное повышение ставки до уровня 30 гривень за тонну в 2023 году, то есть ежегодное повышение на 5 гривень за тонну. Эта норма приближает ставки до уровня, принятого в ЕС, отмечается в законопроекте.

В-седьмых, будет усовершенствована электронная система контроля за оборотом топлива с 1 июля 2019 года, что, как отмечают в Минфине, позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

В Минфине подсчитали, что закон позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019) в объеме 6,3 млрд грн.

налоги, акцизы
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