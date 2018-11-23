В Украине украли самолет

Неизвестные похитили самолет Ан-2, а также шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в Полтавской области, передает УНН со ссылкой на правоохранителей.

«В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляет агентство.