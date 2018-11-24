Порошенко задекларировал 60 миллионов дивидендов

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда «Прайм Эссетс Капитал», который управляет активами президента. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Также поступления 50 и 10 миллионов гривен отражены в декларации главы государства.

«Увеличение задекларированных сумм не связано с ростом материального достатка. Дело в том, что дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, в поддержку украинской армии и т.д.», — отметили в пресс-службе

Там заверили, что задекларированные дивиденды, поступающие теперь за целый период 2015-2018 годов, Порошенко направит на развитие государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка.

«На политрекламу Порошенко тратит собственные средства», — отметили в АП.

Также в Администрации президента заявили, что из указанных 60 миллионов гривен Порошенко уплатил все налоги.

«Заявленная сегодня сумма не связана с доходами от продажи „Кузни на Рыбальском“, поскольку они еще не поступали на счет Петра Порошенко как физического лица. Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 ноября стало известно, что корпоративные инвестфонды «Прайм Эссетс Капитал» и «ВИК», акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября подписали пакет документов о продаже ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» с новым владельцем — компанией «Эвинз лимитед» из группы «ТАС», конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.