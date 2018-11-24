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В УПЦ объяснили, что теперь будет с Почаевской лаврой

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В УПЦ объяснили, что теперь будет с Почаевской лаврой

Решение Министерства юстиции об отмене перерегистрации комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры не лишает Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования монастырями. Об этом в субботу сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации, — написал он в Facebook. — Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры».

При этом Бахов добавил, что решение Минюста также может быть обжаловано в суде.

Накануне министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви. Как отметила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры — Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса — была совершена с нарушениями требований действующего законодательства.

Ранее полиция Тернопольской области открыла уголовное дело по подозрению в незаконности передачи ряда сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ в 2003 году по распоряжению Виктора Януковича, занимавшего на тот момент пост премьер-министра страны. В документе прокуратуры Тернопольской области также отмечено, что сведения о наличии договора о передаче сооружений Почаевской лавры в пользование или аренду является предметом исследования в досудебном расследовании.

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Свято-Успенская Почаевская лавра — православный монастырь в Почаеве Тернопольской области, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры. Согласно преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году, первое летописное упоминание датируется 1527 годом. С 1997 года Лавра находится в юрисдикции митрополита Украинской православной церкви.

УПЦ, Почаевская лавра
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