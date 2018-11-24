Украина сохранила 13-е место в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года сократили производство стали на 6,7% - до 1,788 миллиона тонн и при этом сохранили 13-е место в списке мировых производителей этой продукции. Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали, передает УНИАН.
По итогам января-октября текущего года Украина сохранила производство на уровне аналогичного периода 2017 года и произвела 17,567 миллиона тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.
Согласно сообщению, в октябре лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 82,552 миллиона тонн (рост на 9,1% к октябрю 2017 года).
Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (8,77 миллиона тонн, +0,4%), Япония (8,564 миллиона тонн, -4,5%), США (7,571 миллиона тонн, +10,5%), Южная Корея (6,185 миллиона тонн, +3,5%), Россия (6 миллионов тонн, +0,6%), Германия (3,6 миллиона тонн, +1,4%), Бразилия (3,164 миллиона тонн, -4,3%), Турция (3,135 миллиона тонн, +3%) и Италия (2,299 миллиона тонн, -3,4%).
В целом в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 156,583 миллиона тонн.
Согласно отчету ассоциации, за январь-октябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 782,458 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,4%).
Далее следуют: Индия (88,43 миллиона тонн, +5,5%), Япония (87,188 миллиона тонн, -0,1%), США (71,744 миллиона тонн, +4,5%), Южная Корея (60,366 миллиона тонн, +2,2%), Россия (60,294 миллиона тонн, +1,6%), Германия (35,554 миллиона тонн, -2,4%), Турция (31,289 миллиона тонн, +0,8%), Бразилия (29,229 миллиона тонн, +2,5%) и Италия (20,614 миллиона тонн, +2,7%).
За 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,7% - до 1,502 миллиарда тонн.
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