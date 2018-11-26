Состоится чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО. О таких результатах телефонного разговора от 26 ноября сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азовско-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения.

Президент призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

В пресс-службе Порошенко отмечают, что генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.