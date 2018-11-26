Продан вернулся в страну – ему вручили повестку на допрос

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, подозреваемому в незаконном обогащении, повестку на допрос. Об этом сообщила его адвокат Лариса Криворучко.
«Продан М.В.: рейс из Франкфурта. Встречает СБУ — с поручением (без указания фамилий). Вручали повестку. СБУ привезли с собой две группы захвата», — написала она в Facebook.
Она заявила, что Продан возвращался с лечения в Германии.
Криворучко отметила, что допрос должен состояться 30 ноября.
Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.
Согласно следствию, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.
Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.
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