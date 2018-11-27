Войти
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе
позиция
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе
Климкин пригрозил России применением силы
позиция
Климкин пригрозил России применением силы
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ
резонанс
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

Франция и Германия помогут Ирану обойти санкции США

297
Франция и Германия помогут Ирану обойти санкции США

Франция и Германия объединили силы, чтобы создать канал платежей, который позволит продолжить торговлю с Ираном в обход санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам дипломатов, во Франции или Германии разместится SPV-компания, которая и займется таким каналом. В случае если она будет зарегистрирована на территории Франции, главой станет представитель Германии и наоборот. В финансировании проекта будут участвовать оба государства.

В Лондоне также обсуждаются перспективы участия Великобритании, утверждают источники WSJ.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение 2015 года по иранскому атому, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после того, как президент Дональд Трамп вывел США из него в мае. Их цель — помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на радикальные американские санкции.

Ранее Вашингтон обещал распространить санкции на любые компании, которые будут вести бизнес с Ираном. Из-за давления со стороны США Австрия и Люксембург уже отказали Евросоюзу в просьбе разместить SPV на их территории.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал действия стран ЕС по обходу антииранских санкций «не самым умным решением».

«США рассмотрят вопрос о санкциях на организации, участвующие в такой тактике», — добавил он.

Читайте также: В Украине снизился госдолг

Вместе с тем в Тегеране заявляют о том, что без европейской поддержки Иран может выйти из СВПД.

Ожидается, что вопрос о дальнейших действиях ЕС может обсуждаться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце этой недели.

Источник

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 ноября 2018
Понедельник, 26 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016