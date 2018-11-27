Пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы

Во вторник в первой половине суток были разблокированы еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе и восстановлено движение на границе с Польшей, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«На данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска „Малый Березный“ и „Ужгород“ — на границе со Словакией, и „Тиса“, что на границе с Венгрией», — говорится в обнародованном после полудня вторника.

Напомним, что пункты пропуска блокировали «евробляхеры», недовольные условиями растаможки авто, принятыми Верховной Радой.