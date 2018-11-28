Welt: Франция и Германия не поддерживают ужесточение санкций против России

Германия и Франция не считают необходимым ужесточение санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в среду сообщила газета Die Welt.

По ее сведениям, на секретном заседании европейских дипломатов в Брюсселе обе страны высказались за необходимость развивать «меры по укреплению доверия». Как отмечает издание, санкции к этому не относятся.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками с применением силы. Мировое сообщество, в том числе и страны ЕС, осудило действия РФ.