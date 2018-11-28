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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за украинских моряков

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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за украинских моряков

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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за украинских моряков

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» могут не состояться после захвата российскими пограничниками украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

По словам Трампа, решение будет принято после того, как службы национальной безопасности предоставят ему полный доклад о том, что произошло.

«Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», — сказал он в ответ на вопрос о предстоящих переговорах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о запланированных на саммите G20 в Аргентине встречах президента США. По ее словам, двусторонние переговоры запланированы также с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Кроме того, Трамп намерен провести рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Reuters отмечает, что это будет первая встреча американского и китайского лидеров после начала торговой войны США и Китая.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также подтвердил, что наряду с переговорами с президентом Турции, президентом Южной Кореи и премьером Индии Трамп проведет встречу с Владимиром Путиным, темой которой должны стать вопросы безопасности, контроля над вооружением, а также ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

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В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники захватили в Черном море в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», обвинив их в нарушении границы. Операция сопровождалась применением с российской стороны оружия на поражение и таранов.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Керченский пролив
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