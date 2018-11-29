Microsoft поставит Пентагону очки дополненной реальности

Компания Microsoft выиграла контракт на сумму 480 миллионов долларов на поставку устройств с технологиями дополненной реальности для армии США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
По данным агентства, речь идет о системе Microsoft HoloLens — очках смешанной (дополненной) реальности, которые ранее уже использовались для тренировочных целей вооруженными силами США и Израиля, однако теперь американская армия рассчитывает использовать устройство и во время настоящих операций.
Согласно агентству, в тендере на контракт кроме Microsoft участвовали, в том числе, компания Magic Leap, которая является главным конкурентом компании Билла Гейтса на рынке технологий дополненной реальности.
В связанных с тендером документах указывалось, что для армии требуются системы, которые позволили бы «увеличить летальность, повышая способности обнаружить, решать и включаться до противника». В частности — ночное виденье, тепловое зондирование, слуховая защита, измерение таких жизненно важных показателей, как дыхание, а также «состояния готовности» и сотрясения мозга. Армия предложила победителю конкурса поставить около 2,5 тысячи устройств за два года, а в дальнейшем увеличить число закупаемых продуктов.
Как отмечает Блумберг, в целом вооруженные силы могут приобрести до 100 тысяч очков.
Очки смешанной реальности HoloLens были разработаны в 2016 году, однако, подчеркивает агентство, широкого рынка для данной продукции пока не существует. Сообщалось, что к весне 2018 года Microsoft удалось продать около 50 тысяч устройств.
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