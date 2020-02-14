Amazon заблокировал контракт Microsoft с Пентагоном на $10 млрд

Суд в США удовлетворил требование Amazon и приостановил исполнение контракта между Пентагоном и Microsoft по созданию облачных технологий на сумму $10 млрд. Об этом сообщает CNBC. Сроки не уточняются.

Как заявил вице-президент Microsoft Фрэнк Шоу, компания разочарована решением суда, однако в конечном итоге сможет приступить к работе, «чтобы те, кто служит нашей стране, могли получить доступ к новым технологиям, в которых они нуждаются».

Представитель Минобороны подполковник Роберт Карвер, в свою очередь, считает, что приостановка исполнения контракта «неоправданно задерживает» реализацию стратегии ведомства и лишает военных «возможностей, которые им необходимы».

На фоне решения суда акции Amazon упали на 0,4%, акции Microsoft — на 0,5%, отмечает Reuters.

Пентагон подвел итоги контракта 25 октября. В споре за деньги военных Microsoft обошла конкурентов из Amazon, Oracle и IBM. Amazon, которая изначально считалась фаворитом конкурса, назвала это решение непонятным. Компания уже поставляет оборудование ЦРУ и правительственным агентствам США.

Компания Джеффа Безоса подала судебный иск, пытаясь опротестовать решение передать контракт Microsoft. В Amazon сочли, что на решение Пентагона повлияла позиция президента Дональда Трампа, который не раз критиковал Безоса. По информации CNN, американский лидер обращался к бывшему главе Минобороны с предложением «выкинуть» бизнесмена из числа претендентов.