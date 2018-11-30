Насиров раздал олигархам налоговых рассрочек на 18 миллиардов

Государственная фискальная служба во времена Романа Насирова выдала налоговые рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен. Об этом говорится в статье «Экономической правды».
Как отмечается, в период работы Насирова — с мая 2015 по март 2017 года налоговая выдала рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.
В 2015 году сумма предоставленных налоговых рассрочек превысила 6 млрд гривен. Больше всего — 3 млрд гривен — досталось группе ДТЭК Ахметова.
«Еще 2,8 млрд гривен рассрочек получили преимущественно государственные «Укргазвыдобування», НАЭК «Энергоатом», «Укроборонпром», «Криворожская теплоцентраль», «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Объединенная горно-химическая компания» и ГП «Укрспирт», — пишут авторы.
Также среди получателей рассрочек значатся компании таких известных в Украине бизнесменов как Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Константин Григоришин, Игорь и Григорий Суркисы.
Отмечается, что похожая история была и в 2016 году — ГФС активно штамповала рассрочки представителям крупного украинского бизнеса.
«За первые два месяца 2017 года глава ГФС успел подписать рассрочки только нескольким компаниям. Лишь после задержания Насирова детективами НАБУ раздача рассрочек олигархам и политикам прекратилась», — говорится в материале.
Налоговая рассрочка предоставляется на короткий срок за личной подписью главы фискальной службы тем налогоплательщикам, у которых возникли экономические трудности и угроза попасть в долговую яму перед государством.
Претенденты на рассрочку должны иметь удовлетворительное финансовое состояние, чтобы оплатить рассрочку и проценты за пользование ей, а также иметь достаточно имущества для налогового залога. «Хотя, как показывают кейсы НАБУ, требования были условностями, на которые Насиров не обращал внимания», — отмечает автор.
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