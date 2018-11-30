Чиновница Одесской ОГА получила 6 лет за коррупцию

Приморский райсуд Одессы признал виновной в коррупции и.о. директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской ОГА и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, приговор вынесен 28 ноября. Кроме срока за решеткой, чиновницу лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях на 3 года.
Также у нее конфискуют имущество и лишат 9 ранга государственного служащего.
Лысенко рассказал, что прокуроры доказали вину должностного лица в получении взятки на общую сумму 1 млн 450 грн.
По его словам, взяточница взяла деньги от предпринимателя за подписание актов приемки выполненных строительных работ, а также за своевременную подачу их в главное управление Казначейской службы в Одесской области и оплату выполненных работ.
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