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«Весь мир с нами»: Порошенко рассказал, как пытался позвонить Путину

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«Весь мир с нами»: Порошенко рассказал, как пытался позвонить Путину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью France 24 отметил, что весь мир требует от Российской Федерации освободить взятых в плен 25 ноября близ Керченского пролива украинских военных моряков и захваченные суда Военно-Морских сил ВСУ, сообщает пресс-служба главы Украинского государства в воскресенье.

Порошенко подчеркнул, что РФ «грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова». «Безотлагательное требование всего мира — немедленно освободите украинских моряков и корабли», — отметил президент.

Глава государства отметил, что только на днях он встречался с семьей одного из захваченных моряков: «Они (моряки — Ред.) не преступники, как хочет показать (президент РФ Владимир — Ред.) Путин. Они военнопленные и под юрисдикцией Женевской конвенции».

Порошенко подчеркнул, что когда произошло нападение на украинские корабли в районе Керченского пролива он немедленно поручил связаться с президентом России. «К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т.д.», — рассказал президент Украины. По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Глава государства подчеркнул, что РФ обстреляла и захватила украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря. На уточняющий вопрос, какие намерения имеет президент РФ, Порошенко отметил: «Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Какое намерение РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Каково намерение Путина, когда российские силы дали приказ атаковали самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Какое намерение Путина в организации химической атаки в Солсбери? Какое намерение Путина в убийстве украинцев на востоке моей страны? Какое намерение Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает».

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По его словам, санкции являются мотивацией, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и убрать российские войска из Украины.

Петр Порошенко, Владимир Путин, Керченский пролив
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