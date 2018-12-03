ЕС введет санкции за отравление в Солсбери и выборы в «ДНР»

Европейский союз в ближайшее время намерен ввести санкции против пяти лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его данным, санкции будут введены «до Рождества», то есть до 24 декабря.
Также, по сообщению нашего корреспондента, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию не признанных международным сообществом выборов в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах востока Украины — в так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Официально Евросоюз пока не объявлял о намерении ввести санкции.
Неизвестно также, кто именно будет включен в санкционные списки.
В отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания обвиняет российские спецслужбы. Названы имена предполагаемых преступников — по документам это Руслан Боширов и Александр Петров. Группа Bellingcat утверждает, что за этими именами скрываются агенты российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Официальный Лондон утверждает, что решение об отравлении принималось в Кремле. Скрипали выжили после отравления, умерла британская гражданка, по-видимому, случайно оказавшись под воздействием яда.
ЕС согласился с мнением британских властей. Большинство стран Евросоюза вслед за Британией в качестве реакции на отравление в Солсбери выслало ранее определённое число российских дипломатов.
В Донбассе в ноябре выбирали глав так называемых «народных республик». ЕС не признал голосование, как и власти Украины.
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