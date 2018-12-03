Samsung уже в 2019 выпустит смартфон с технологией 5G

Провайдер Verizon и производитель электроники Samsung планируют в 2019 году в США выпустить смартфоны, поддерживающие технологию 5G, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Отмечается, что, как ранее проинформировали источники агентства Bloomberg, конкурирующая Apple не намерена производить 5G-смартфоны ранее 2020 года. По мнению Reuters, такое решение конкурента даст Samsung и Verizon возможность заранее завоевать потребителей, желающих в будущем подключиться к сети 5G.

Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сегодня. Ожидается, что коммерческая эксплуатация сетей нового поколения начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).