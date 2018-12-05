Словакия выслала российского дипломата за шпионаж

По словам премьер-министра страны, дипломат был объявлен персоной нон-грата еще 22 ноября и в течение 48 часов покинул территорию Словакии. Братислава утверждает, что он собирал секретные данные о Словакии и о НАТО.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

«Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства. Конкретных данных о дипломате Пеллегрини не привел, отметив, что представитель России объявлен персоной нон-грата после поступления информации о его шпионской деятельности от военной разведки. Премьер указал, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России в Словакии и собирал секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО.

Напомним, что в ноябре шпионский скандал разгорелся в Австрии. Власти страны объявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб: он служил на «незаметном посту» и передавал Москве информацию, получив €300 тыс. за свою работу.