Трамп надеется, что ОПЕК сохранит поставки нефти не нынешнем уровне

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне и не будут дополнительно ограничивать ее добычу. Соответствующую запись американский лидер разместил в среду на своей странице в сети Twitter.

«Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», — заявил Трамп.

Напомним, что сейчас в Вене Россия и страны ОПЕК обсуждают бдущие объемы добычи нефти. В частности, речь идет и о продлении сделки по сокращению добычи нефти на текущих условиях до конца 2019 года.