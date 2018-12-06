В Минске намекают на начало мировой войны из-за конфликта в Керченском проливе

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане предупредил о риске возникновения полномасштабного военного конфликта после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.

«С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это красная линия. За ним — точка невозврата. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам», — сказал Макей. По его словам, Беларусь приложит все усилия, чтобы способствовать разрешению кризисной ситуации, в том числе через работу трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, что 25 ноября российские пограничники открыли огонь по трем кораблям Военно-морских сил Украины, захватили их и доставили в порт Керчи. 24 украинских моряка арестованы решениями крымских судов.

Украина и мировое сообщество осудили действия России.