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Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ в понедельник

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Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ в понедельник

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией в понедельник, 10 декабря. Об этом сообщил глава государства Twitter.

По его словам, есть определенный символизм в прекращении действия Договора о так называемой дружбе с Россией.

«Соответствующий закон подпишу в понедельник», — отметил Порошенко.

Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ в понедельник

Напомним, 6 декабря, Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект № 0206 поддержали 277 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что принятие документа не окажет негативное влияние на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровье; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

Срок действия договора о дружбе с РФ заканчивается 31 марта 2019 года. Для непродлении его действия до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.

Кроме того, 6 декабря закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий.

РФ, закон, договор о дружбе
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