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Первым рейсом из Мукачево в Будапешт воспользовались 10 пассажиров

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Первым рейсом из Мукачево в Будапешт воспользовались 10 пассажиров

9 декабря первым рейсом скоростного поезда из Мукачево, что на Закарпатье, в венгерскую столицу Будапешта поехало всего 10 пассажиров. Об этом сообщает Укринформ.

Будет курсировать пока только один вагон, со временем количество увеличат до трех, рассказал Ярослав Афтанас, председатель профсоюзной организации Львовской железной дороги.

«Поезд сообщением Мукачево-Будапешт впервые стартовал сегодня из Мукачево, в 12.30 по киевскому времени. Согласно данному сообщению курсировать будет один вагон — это работа в тестовом режиме, пока стороны смогут отследить спрос. Сегодня первым рейсом поезда из Мукачево отправились 10 пассажиров», — рассказал Афтанас.

По его словам, если через несколько недель станет ясно, что спрос на этот поезд есть, и он стабилен, железнодорожники добавят еще один, или два вагона.

«Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно», — говорит Афтанас.

Будет курсировать поезд по такому графику, как сегодня: отправляться будет в 12.30 из Мукачево и в 19.37 прибывать в Будапешт — по киевскому времени.

В противоположном направлении поезд будет двигаться следующим образом: в 8.23 (в 7.23 по европейскому времени) будет отправляться из Будапешта и в 15.25 киевского времени будет прибывать в Мукачево.

Стоимость билетов, соответственно, 680 гривень и 20,9 евро. Приобрести билеты можно в кассах вокзалов в Мукачево и в Чопе.

По словам Афтанаса, пассажиры отметили, что ездить поездом выгоднее, чем на автобусах.

«Отец, провожал детей-студентов, при посадке в Мукачево рассказал, что новым интерсити выгодно добираться студентам на обучение в Венгрию, это почти вдвое дешевле, потому что раньше приходилось платить за такси до вокзала, потом ехать до Чопа и оттуда бусиком пересекать границу в Дебрецене или Будапеште. Еще одно преимущество — это дорога без очередей на границе. Именно пассажирские автобусы простаивают в них по 6-7 часов. А общее время движения интерсити Мукачево-Будапешт — это 7 часов», — подчеркнул Афтанас.

Сейчас поезд прибывает на дополнительный перрон на Мукачевском вокзале — он находится в 500 м от основного. Для того, чтобы люди сориентировались, на вокзале установлены указатели, которые направляют в нужном направлении.

Со временем, отметил Афтанас, планируется, что скоростной поезд Мукачево-Будапешт будет прибывать на главный перрон — для этого железнодорожникам надо дотянуть узкую колею (ведь поезд двигается по узкоколейке) до первой платформы Мукачевского вокзала.

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Напомним, что проект пассажирского железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт обсуждается уже два года. Запуск поезда между двумя городами анонсировали уже несколько раз, каждый раз он переносился.

Для приема поездов из Венгрии в Мукачево уже оборудовали специальную платформу, а также отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к ней.

Мукачево, Будапешт
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