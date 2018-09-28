Запуск поезда «Мукачево-Будапешт» откладывается

ПАО «Укрзализныця» планирует запустить поезд «Мукачево-Будапешт» до конца этого года и восстановить прямое железнодорожное сообщение «Киев-Берлин» в 2019 году, сообщил и.о. главы правления ПАО Евгений Кравцов.

«Поезд в Будапешт из Мукачево — надеюсь, мы сможем закончить все технические вопросы не позднее конца этого года», — сказал он во время презентации нового маршрута «Киев-Рига» в пятницу, передает Интефакс-Украина.

Кравцов заявил, что будет сделано максимум для запуска в следующем году поезда «Киев-Берлин».

Ранее «Укрзализныця» совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START планировали запустить прямой поезд по маршруту «Мукачево-Будапешт» на евроколее до конца лета 2018 года.