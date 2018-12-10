В Украине стремительно растет рынок электромобилей, в основном б\у

Первичные регистрации электромобилей (новых и подержанных) в Украине в январе-ноябре 2018 года возросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 4,812 тыс. ед., сообщила ассоциация «Укравтопром».
При этом доля ввезенных подержанных автомобилей, как и в прошлом году, составила 84%.
Отметим, что по итогам первого полугодия этого года прирост рынка электромобилей составлял 50% к аналогичному периоду прошлого года, а за январь-октябрь — уже 89% (доля б/у на нем — 85%).
По данным ассоциации, в ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 электромобилей — в 2,4 раза больше, чем за тот же месяц 2017 года, но 80% из них составили импортированные авто с пробегом (в октябре из поставленных на учет 643 авто импорт б/у составил 88%).
Наиболее популярным электромобилем на украинском рынке с большим отрывом (344 ед.) остается Nissan Leaf, второе место сохраняет BMW i3 с регистрацией 41 авто, третье — за Tesla Model S (34 авто).
На четвертой позиции — Renault Zoe с результатом 28 ед. Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.
Импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год был освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора. Эти льготы продлены еще на четыре года.
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