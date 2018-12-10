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Путин и Трамп попали в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time

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Путин и Трамп попали в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в короткий список претендентов на звание «Человек года» по версии редакции американского журнала Time. Об этом сообщили в понедельник на сайте издания.

В публикации отмечается, что российский лидер в марте одержал безоговорочную победу на выборах президента. В материале также говорится, что администрация Трампа проводит неоднозначную политику и сталкивается с серьезными трудностями из-за расследования относительно вмешательства России в американские выборы. Ведущий указанное разбирательство с мая 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер, как отмечает журнал, предъявил обвинения уже 32 лицам и трем компаниям.

В список также вошли убитый в октябре 2018 года саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, супруга принца Гарри — Меган Маркл, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, американский режиссер Райан Куглер — создатель фильма «Черная Пантера» (Black Panther, 2018). В числе претендентов — американка Кристин Блейзи Форд, которая ранее обвинила в домогательствах Бретта Кавано, впоследствии ставшего членом Верховного суда США. В список также включены иммигранты, которые пытались проникнуть в США нелегально и были разлучены с детьми американскими властями, и участники масштабных демонстраций за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Напомним, что традиционно в декабре редакция Time объявляет «Человека года». Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет. Считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

Первым этот титул в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз людьми года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты, начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

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Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989). Президент РФ Владимир Путин получил титул в 2007 году.

Владимир Путин, Time
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