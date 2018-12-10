Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейским партнерам несколько типов санкций против России за агрессию в Керченском проливе и получил предварительную поддержку.
«Я предложил своим коллегам несколько типов санкций. Обо всех говорить сознательно не буду. Начиная с персональных санкций против тех, кто принимал участие в актах агрессии против Украины, но также и ограничение возможности российских азовских портов... Я услышал предварительную поддержку таких санкций», — сказал Климкин журналистам после встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе, передает Интефакс-Украина.
Министр также добавил, что решение относительно введения санкций против России требует детального анализа.
«Нам нужны два типа мер. Санкции, которые бы почувствовала Россия. И над этими санкциями будем работать... Второе — это помощь украинскому Донбассу и украинскому югу», — пояснил дипломат, добавив, что речь может идти об участии ЕС в финансировании инфраструктурных проектов на востоке и юге Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016