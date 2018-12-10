Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил европейским партнерам несколько типов санкций против России за агрессию в Керченском проливе и получил предварительную поддержку.

«Я предложил своим коллегам несколько типов санкций. Обо всех говорить сознательно не буду. Начиная с персональных санкций против тех, кто принимал участие в актах агрессии против Украины, но также и ограничение возможности российских азовских портов... Я услышал предварительную поддержку таких санкций», — сказал Климкин журналистам после встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе, передает Интефакс-Украина.

Министр также добавил, что решение относительно введения санкций против России требует детального анализа.

«Нам нужны два типа мер. Санкции, которые бы почувствовала Россия. И над этими санкциями будем работать... Второе — это помощь украинскому Донбассу и украинскому югу», — пояснил дипломат, добавив, что речь может идти об участии ЕС в финансировании инфраструктурных проектов на востоке и юге Украины.