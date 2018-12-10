«100 евро в месяц»: Макрон отреагировал на протесты «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к жителям страны высказался о протестных акциях против налогов на бензин — по его словам, гнев французов «глубок», поэтому эти митинги «оправданы». Глава государства заявил о вводе экономического и социального чрезвычайного положення, передают местные СМИ.
Согласно указу президента, правительству поручено повысить минимальный уровень зарплаты в стране на €100 в месяц, начиная с января 2019 года. Также со следующего года будет отменено увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц. Со следующего года все оплата всех сверхурочных работ будет производится без уплаты налогов. Также не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года.
Напомним, что с середины ноября 2018 года во Франции продолжаются массовые протесты «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин и введения экологического налога на топливо. Число протестующих по всей стране составило около 125 тыс. человек. С 17 ноября полиция задержала порядка 4100 человек.
Изначально Макрон негативно отнесся к беспорядкам из-за цен на бензин, называя «позором» столкновения демонстрантов с полицией. Однако в начале декабря президент поручил премьер-министру провести переговоры с митингующими. Из-за демонстраций власти Франции ранее объявили о заморозке новых налогов на топливо, об этом в начале декабря сообщал премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Их должны были ввести с 1 января, но они были отложены на полгода.
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