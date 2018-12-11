СМИ сообщили о возможной продаже Альфа-банка

Бенефициар Альфа-банка Михаил Фридман говорил с конкурентами о возможной продаже кредитной организации, пишет Financial Times со ссылкой на семерых источников, осведомленных об этих переговорах. По данным газеты, Фридман обращался в том числе к ВТБ и к UniCredit.
Собеседники сказали, что он намеревался продать банк за $7-8 млрд.
Напомним, что на прошлой неделе портал Business New Europe также сообщал о возможной продаже банка.
«Это не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже не велось и не ведется», — заявили тогда в пресс-службе Альфа-банка, комментируя материал BNE.
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