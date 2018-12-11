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Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины экс-офицер флота получил в РФ 14 лет тюрьмы

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Северо-Кавказский окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, обвиняемого в госизмене, к 14 годам лишения свободы, передает ТАСС.

«Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ, госизмене. Постановил назначить лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил судья.

Адвокат Леонида Пархоменко заявил, что обжалует приговор.

Гособвинитель просил назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы.

Пархоменко был арестован в ноябре 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Он служил на штабных должностях и уволился с Черноморского флота еще в 2005 году. Центр общественных связей ФСБ РФ тогда сообщал, что капитан 2-го ранга в запасе Пархоменко передавал украинской спецслужбе сведения о Черноморском флоте, составляющие гостайну. В октябре суд в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело экс-офицера.

По версии россиян, в период прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ в должности помощника начальника группы войсковой части с декабря 2003 года по декабрь 2005 года Пархоменко имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и, как сообщили в пресс-службе суда, будучи привлечен к конфиденциальному сотрудничеству (завербован) службами иностранного государства в тот же период в Севастополе за денежное вознаграждение выдавал представителям данной службы сведения, составляющие гостайну.

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На судебном заседании Пархоменко виновным себя в госизмене не признал и отрицал свою причастность к передаче сведений, составляющих гостайну.

шпионаж, отношения с Россией, Леонид Пархоменко
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