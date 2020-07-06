Бывший украинский футболист арестован в Москве по делу о шпионаже

Сотрудники ФСБ России арествали бывшего украинского футболиста Василия Василенко якобы за шпионаж в пользу Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемый задержан в Москве.
«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ („Шпионаж“). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — рассказал собеседник агентства.
Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.
Он был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет УФСБ по Москве.
Согласно санкции статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.
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