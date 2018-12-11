Стало известно, кто получил титул «Человек года» журнала Time

Редакция журнала Time удостоила титула «Человек года» группу журналистов, в том числе Джамаля Хашкаджи, а также газету Capital Gazette. Об этом было объявлено в понедельник в эфире телеканала NBC.

Отмтеим, что в шорт-лист претендентов на указанный статус ранее вошли также президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.