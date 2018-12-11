Украина впервые попала в Топ-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub

Популярный сервис Pornhub, который специализируется на видеоконтенте для взрослых, опубликовал статистику использования своей платформы за 2018 год. Согласно данным сервиса, Украина впервые вошла в Топ-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub. Для этого украинским пользователям пришлось поднапрячься, так как Украина вышла сразу на 16 место, поднявшись за последний год на 11 мест вверх.
В Pornhub отметили, что подобный прирост обеспечили абсолютно новые пользователи платформы, что хорошо видно по существенным изменениям в предпочтениях контента по сравнению с прошлым годом. В частности, сразу на 367% вырос ключевой запрос «Anime», на 113% — «Hentai» и на 79% — «Cartoon». Если говорить о самых популярных звездах, то чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.
Itc.ua привел инфографику с основными показателями по Украине, а данные по всему миру можно найти в первоисточнике по следующей ссылке.
К примеру, самым популярными персонажами из фильмов и игр стали Харли Квинн и Elastic Girl, по трафику с игровых консолей Playstation (54%) обошел Xbox (33%), десктопный браузер Chrome (57%) — все остальные браузеры (менее 10%), смартфоны на Android (54%) — смартфоны iPhone (44%), а Windows (77%) — macOS (16%) и т.д.
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