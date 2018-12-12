Страсбургский стрелок имел 27 судимостей

Мужчина, устроивший во вторник вечером стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Об этом в среду заявил прокурор Парижа Реми Эйтз.

«Он имел проблемы с правосудием на протяжении многих лет. Был осужден 27 раз. Неоднократно сидел в тюрьме за преступления во Франции, Германии и Швейцарии», — отметил прокурор.

Напомним, вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.

При этом полиция не исключает, что стрелок мог покинуть страну.