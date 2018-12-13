Стрелок из Страсбурга мстил за «братьев в Сирии»

Устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шариф Шекатт объяснил свои действия намерением «отомстить за своих мертвых братьев в Сирии». Об этом сообщает французская пресса.

По данным СМИ, об этом стрелок рассказал таксисту, который вез его в ночь после стрельбы. Ранее стало известно, что стрелок скрылся с ярмарки на такси.

Напомним, что вечером 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. В результате погибли три человека, еще 12 получили ранения. По данным полиции, стрелявшим оказался Шариф Шекатт, также было опубликовано его фото. Позднее полиция задержала пятерых его знакомых, включая брата.

Шекатт еще до произошедшего находился под подозрением полиции как потенциальная угроза безопасности. По данным прокуратуры, он 27 раз привлекался к ответственности за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. В МВД уточнили, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме.