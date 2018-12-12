Австралия создаст собственное космическое агентство

Власти Австралии объявили о создании национального космического агентства со штаб-квартирой в Аделаиде. Инвестиции государства в новый кластер на первом этапе составят более $40 млн, сообщается на сайте федерального правительства в среду.
«Новое агентство откроет широкий спектр возможностей для национального бизнеса и даст возможность выхода на мировой рынок космической отрасли. Инвестиции правительства в размере $41 млн послужат хорошей стартовой площадкой для создания и развития космического кластера страны, который, как мы рассчитываем, привлечет до $12 млрд частных инвестиций и создаст порядка 20 тыс. рабочих мест к 2030 году», — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Планируется, что агентство, которое должно начать работу уже к середине 2019 года, станет точкой роста не только для столицы штата Южная Австралия, но и для региона в целом, поскольку здесь уже существует ряд предприятий космической промышленности и оборонного сектора.
Правительство также намерено инвестировать порядка $260 млн в мировую космическую промышленность, в частности, в производство и запуск спутников. Эти инвестиции, по словам премьера, должны способствовать развитию мобильной и спутниковой связи на территории континента.
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