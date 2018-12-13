«Укрзализныця» переплатила за топливо 120 миллионов

Центр обеспечения производства АО «Укрзализныця» 12 декабря определил победителей трех тендеров на закупку 32 тысяч тонн дизтоплива на сумму 1,02 миллиарда гривен с применением формульного расчета цены. Об этом свидетельствуют результаты торгов на площадке ProZorro, передает enkorr.

Победителями торгов стали «Анвитрейд» (на 12 тыс тонн), «Фирма Фидея» (на 10 тыс тонн) и «Сокар Украина» (на 10 тыс тонн). Четвертым участником торгов была компания ОККО.

«Анвитрейд» и «Фирма Фидея» предложили расчетную цену с учетом НДС на дату проведения аукциона на уровне 32 050 грн за тонну, «Сокар» — на уровне 31 968 грн/т.

Как отмечает издание, это на 5007–5090 грн за тонну или на 19% выше, чем средняя цена дизтоплива на оптовом рынке 12 декабря по данным «Консалтинговой группы А-95».

Таким образом, если «Укрзализныця» заключит договоры по указанным ценам, сумма переплаты составит 120,3 млн грн (без НДС) только за счет повышения маржи поставщиков.

Согласно принципу формульных торгов, на основании расчетной цены определяется маржа поставщика. Маржа фиксируется на аукционе и затем прибавляется к стоимости топлива, рассчитанного по котировкам в период отгрузки.

Учитывая среднее значение минимальных котировок дизтоплива за 28 ноября—11 декабря по FOB Med Italy (557 долларов за тонну) курса доллара на 12 декабря (27,71 грн), курса евро для расчета акциза (31,53 грн/евро), расчетная цена без учета маржи и без НДС должна составлять 21 213 грн за тонну.

Следовательно, фиксированная маржа «Анвитрейда» и «Фидеи» по итогам аукциона составит 5395 грн/тонна (без НДС), «Сокар Украина» — 5427 грн/тонна (без НДС).

На предыдущих формульных тендерах «Укрзализныци» 27 сентября, расчетная цена топлива без учета маржи по котировкам FOB Med Italy (именно этот базис указан в подписанных договорах) составляла 24 703 грн за тонну.

«Фидея» тогда на аукционе победила с ценой 25 750 грн/тонна (без НДС), «Анвитрейд» — 26 716 грн/тонна, «Сокар Украина» — 26 732 грн/тонна. Следовательно, по итогам предыдущего тендера маржа этих поставщиков была соответственно 1047 грн/тонна, 2013 грн/тонна и 2030 грн/тонна (без НДС).

Таким образом, по сравнению с предыдущим тендером маржа «Фирма Фидея» выросла с 1047 грн/тонна до 5495 грн/тонна, «Анвитрейд» — с 2013 грн/тонна до 5495 грн/тонна, а «Сокар Украина» — с 2030 грн/тонна до 5427 грн/тонна.

Издание указывает, что менеджмент «Укрзализныци» сохранил ожидаемый уровень цен на уровне максимальных значений октября, когда мировые цены на нефть были у максимальных уровней. С тех пор сырьевые котировки снизились на 30%, сопоставимые изменения произошли и в ценах на нефтепродукты. Однако компания не пересмотрела ожидаемый уровень цен, создав условия для сговора поставщиков о высоких ценах.