НБУ в очередной раз оставил четную ставку без изменений

Национальный банк Украины (НБУ) вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых, сообщается на веб-сайте центробанка в четверг.

«Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими для обеспечения снижения инфляции до цели 5% в 2020 году», — указанно в сообщении.

Соответствующее решение № 834-рш «О размере учетной ставки» утверждено правлением центробанка 13 декабря 2018 года.

Как сообщалось, Нацбанк по итогам предыдущего заседания монетарного комитета, 25 октября, сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.