Большинство демократов хотели бы видеть Джо Байдена кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден пользуется наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Она ссылается на итоги опроса, проведенного с 6 по 9 декабря среди 463 активистов Демпартии. Погрешность составила 5,6%.

В поддержку 76-летнего Байдена высказались 30% участников опроса. Это на 3% меньше, чем в ходе аналогичного исследования, проводившегося в начале октября. Берни Сандерса поддержали 14% опрошенных - на 1% больше, чем в октябре. Заметно укрепил свои позиции конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк: в октябре его участие в президентской гонке поддерживали 4% членов Демпартии, теперь уже 9%.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат, состоится 13-16 июля 2020 года.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.