В билетных автоматах польской Лодзи появился украинский язык

В автоматах по продаже билетов на общественный транспорт польского города Лодзь ввели обслуживание на украинском языке. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Transport Publiczny.
С 18 декабря украинский язык появился в 737 мобильных билетных автоматах, установленных на транспортных средствах города. Украинский язык доступен наряду с другими иностранными языками — английским и немецким.
Кроме того, в течение двух недель украинский язык появится в 21 стационарном билетном автомате.
Как сообщается на сайте города Лодзь, 21% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых 75-80% — украинцы.
В этом году в Лодзи более 10 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, из которых около 90% — граждане Украины.
Сейчас городские власти Лодзи работают над переводом городского сайта на украинский язык.
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