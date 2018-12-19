В билетных автоматах польской Лодзи появился украинский язык

В автоматах по продаже билетов на общественный транспорт польского города Лодзь ввели обслуживание на украинском языке. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Transport Publiczny.

С 18 декабря украинский язык появился в 737 мобильных билетных автоматах, установленных на транспортных средствах города. Украинский язык доступен наряду с другими иностранными языками — английским и немецким.

Кроме того, в течение двух недель украинский язык появится в 21 стационарном билетном автомате.

Как сообщается на сайте города Лодзь, 21% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых 75-80% — украинцы.

В этом году в Лодзи более 10 тысяч человек получили разрешение на временное проживание, из которых около 90% — граждане Украины.

Сейчас городские власти Лодзи работают над переводом городского сайта на украинский язык.