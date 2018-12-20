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США радикально повышают стоимость туристических виз для россиян

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США радикально повышают стоимость туристических виз для россиян

Россияне с начала 2019 года будут платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США. Об этом сообщается на сайте посольства и консульств США в России.

Отмечается, что если турист намерен получить однократную визу сроком до одного года, то ему нужно будет заплатить $160. Если же он собирается получить многократную визу сроком до трех лет, ему необходимо будет доплатить еще $143. В посольстве указывают, что сборы основаны на «взаимности» — Россия взимает такой же сбор с американских туристов для получения аналогичной визы.

Ранее российские граждане могли повторно подать заявление на получение многократной визы без прохождения процедуры собеседования — для этого заявление о продлении визы можно было отправить в посольство через логистического оператора Pony Express. Однако с начала 2019 года этот механизм перестанет работать. «В случае отказа пройти собеседование вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», — указывают в посольстве.

После того как власти России в 2017 году приняли решение сократить количество сотрудников посольств США в стране до 455 человек, у россиян, желающих выехать в Штаты, стали возникать проблемы с получением виз. Действия Москвы стали ответом на высылку российских дипломатов из США. Весной 2018 года американские власти закрыли российское генконсульство в Сиэтле и выслали 60 дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Россия выслала аналогичное количество сотрудников дипмиссии США и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.

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В августе генконсул России в Хьюстоне Александр Антонов обвинил США в «фактическом прекращении выдачи виз россиянам». Осенью агентство РБК подсчитало, что с сентября 2017 по август 2018 года россияне получили более 136 тыс. неиммиграционных виз США. Из них только 90 тыс. были выданы в консульствах на территории России, а еще по меньшей мере 46 тыс. — в дипломатических учреждениях США за пределами РФ.

Россия, США, виза
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Четверг, 20 декабря 2018
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