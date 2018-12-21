В России начинают проверки ресурсов BBC

Российский Роскомнадзор начинает проверку интернет-ресурсов BBC и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания.
Напомним, что вчера британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.
Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.
«Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов Би-би-си в сети интернет на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», — говорится в сообщении.
20 декабря медиарегулятор Великобритании Ofcom объявил, что нашел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, в том числе при освещении отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, ситуации на Украине и войны в Сирии. Ofcom утверждает, что весной этого года канал нарушил правила вещания семь раз за шесть недель. Теперь регулятор может наложить штраф либо отозвать лицензию на вещание (это крайняя мера).
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