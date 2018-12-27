Фондовый рынок США показал рекордный с 2009 года дневной рост

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 26 декабря вырос на 1086 пунктов (+4,98%), достигнув отметки 22878,45. Об этом свидетельствуют данные ресурса Investing.com. The Wall Street Journal отмечает, что это самый мощный рост данного показателя на протяжении одной торговой сессии в истории. Агентство Bloomberg уточняет, что по итогам дня зафиксирован максимальный подъем индексов с марта 2009 года.

Индекс S&P 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний, по итогам торгов также вырос на 116,6 пункта (+4,96%), до отметки 2467,70. Этому способствовал рост котировок бумаг Amazon, Facebook, Netflix, Exxon Mobil и Chevron более чем на 8%. Как отмечает Bloomberg, акции Apple и Nike показали рост более чем на 7%. Индекс NASDAQ увеличился на 361,44 пункта (+5,84%), до 6554,36.

«Я могу описать это лишь одним словом: изумление. Это стало потрясением, и вы, возможно, никогда в жизни больше не увидите такой ценовой активности», — рассказал в интервью WSJ трейдер инвестиционной компанией RW Baird&Co Майкл Антонелли.

Управляющий инвесткомпанией Fort Pitt Capital Ким Форрест заявил Bloomberg, что одной из причин роста биржевых индексов стала информация о том, что глава ФРС США Джером Пауэлл сохранит свой пост. После этого встревоженность участников рынка касательно последствий его ухода стихла. По данным Bloomberg, Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками возможность увольнения Пауэлла. Однако глава Минфина Стивен Мнучин опроверг эти данные, позднее экономический советник Трампа Кевин Хассет подтвердил, что Пауэлл «на сто процентов» останется главой ФРС.

Рост биржевых индексов последовал после падения 24 декабря, которое связывают с частичной приостановкой работы правительства США из-за проблем с голосованием по бюджету и повышением ФРС ключевой ставки до 2,25–2,5%. По итогам торгов в худший в истории американского фондового рынка сочельник индекс Dow Jones упал почти на 7%, S&P — на 7,1%, NASDAQ — на 8,4%. Цены на нефть марки Brent также отреагировали падением, на бирже ICE 26 декабря стоимость барреля опустилась ниже $50 впервые с августа 2017 года. 25 декабря товарные и фондовые рынки не работали из-за отмечавшегося по григорианскому календарю Рождества.