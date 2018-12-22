Гриценко не способен стать президентом Украины, - Саакашвили

Михаил Саакашвили в эфире программы «Джокеры. Путь в президенты» на телеканале ZIK, поставил под сомнение то, что Анатолий Гриценко способен быть президентом, а также завил, что экс-министр обороны Украины ответственный за снижение обороноспособности Украины.

«Сейчас мы имеем несколько очень опасных вызовов и Украина нуждается в новом видении. Способен ли Анатолий Гриценко подняться до уровня этого нового видения — я пока не уверен. Потому что главная черта характера, которая нужна будет новому президенту Украины — это решительность. По поводу решимости этого кандидата у меня есть свое сомнение (см. с 10 мин. видео — ред.) ... В декабре 2013 года я был на Майдане. Я знаю точно, что Гриценко предлагали возглавить самооборону Майдана, но он отказался ... Было очень опасно идти против режима Януковича ... но в этот решающий момент украинской истории, избежать ... ответственности, отказаться от нее и исчезать на много дней — это было неправильно. И когда будет решаться судьба страны, надо об этом помнить», — заявил Михаил Саакашвили (см. с 11.35 мин видео).

«Джокеры» также напомнили, что в октябре 2014 года ГПУ начала проверку деятельности всех министров обороны Украины, начиная с 2000 года. В поле зрения прокуратуры попал и Анатолий Гриценко. «Находясь на посту министра обороны в период с 2005 по 2007 год, Гриценко продал наибольшее количество военного имущества — в результате Украина стала слабой и оказалась 2014 в тяжелом положении в военной сфере, что и привело к русской агрессии», — заявил в программе Саакашвили на телеканале ZIK.

«В 90-е годы ... я уже боялся что Россия нападет на Грузию. Но по Украине я был спокоен, потому что я смотрел на очень мощную военную инфраструктуру страны, и был абсолютно убежден, что Россия никогда этого не сделает против Украины. Но прошло время и эта военная инфраструктура Украины была методично уничтожена. И нет ни одного министра обороны Украины, который нес, как минимум политическую ответственность за уничтожение этого крепкого потенциала украинской армии. К сожалению, господин Гриценко был одним из таких министров», — считает экс-президент Грузии (см с 19.10 мин. видео).

Также журналисты ZIK выяснили, что Анатолий Гриценко подавал в официальных биографиях некорректную информацию относительно высшего военного образования в Академии вооруженных сил в 1995 году. Начальник Национальной академии обороны Украины имени Ивана Черняховского Анатолий Сиротенко, официальным письмом подтвердил журналистам, что Анатолий Гриценко не заканчивал факультет, а посещал только курсы повышения квалификации.

В программе «Джокеры. Путь в президенты» также намекнули о возможном финансировании избирательной кампании Анатолия Гриценко Виктором Пинчуком, Сергеем Левочкиным и Александром Третьяковым. И обратили внимание, что экс глава Администрации президента Виктора Януковича, Левочкин внезапно начал делать «политические реверансы» политику, называя его одним из лидеров избирательной гонки (см. 20-22 мин видео)

Анатолий Гриценко резко отреагировал на появление программы в эфире телеканала ZIK на своей странице в сети Facebook, обвинив Саакашвили в сотрудничестве с Порошенко.

Ранее, оценивая будущие президентские выборы в Украине Саакашвили называл потенциальных кандидатов «дерьмом» и призывал избирателей избавиться от старого политического класса, намекая, что в этом перечне есть и Гриценко. Политик в свою очередь объяснял причину конфликта тем фактом, что Саакашвили не «чувствует страну».