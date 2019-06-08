Гриценко хочет объединиться с Саакашвили

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко инициировал создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с «Рухом новых сил» (РНС) Михаила Саакашвили и интересуется мнением избирателей по этому поводу.

«Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах — будет полезно Украине?», — написал Гриценко на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что съезд партии «Гражданская позиция» назначен на понедельник.

Гриценко отметил, что партии тесно сотрудничали с «Рухом новых сил» во время президентских выборов.

«Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой — объединить усилия опытных, принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей», — написал Гриценко.

Ранее в субботу Михаил Саакашвили заявил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно. «Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

До этого Саакашвили сообщал, что его партия «Рух новых сил» не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека.