Жертвами цунами в Индонезии стали более 160 человек

В результате цунами, обрушившегося на обе стороны Зондского пролива в Индонезии, погибли как минимум 168 человек, около 30 человек числятся пропавшими без вести, количество пострадавших превысило 740 человек.

Об этом, как передает портал Detik, сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

«По информации на 13:00 по местному времени (08:00 по Киеву), общее число погибших составило 168 человек», — сказал он.

Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев, высота волны достигала трех метров.

По мнению ученых, цунами могло быть вызвано подводными оползнями, которые возникли в результате извержения вулкана Анак Кракатау.

Напомним, что в сентябре 2018 года жертвами мощного землетрясения на острове Сулавеси и последовавшего за ним цунами стали более 2 тыс. человек, общий ущерб от удара стихии составил тогда 13,82 трлн индонезийских рупий ($911 млн). Погибли тогда 2256 человек, 4612 получили ранения, без крова остались более 223,7 тыс. жителей региона.