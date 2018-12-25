В Таиланде разрешили ограниченное использование марихуаны

Парламент Таиланда одобрил использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Как сообщила во вторник газета Khaosod, поправки к Закону о наркотиках от 1979 года были утверждены единогласно.
По ее данным, 166 законодателей выступили за легализацию медицинской марихуаны, ни одного против и 13 воздержались от голосования. Согласно новому закону, марихуаной теперь разрешено владеть ученым, сотрудникам Красного Креста, местным фермерам, получившим разрешение от государства, а также иностранным пациентам, которым она необходима для лечения.
В Таиланде владение, выращивание и транспортировка каннабиса до 10 кг может привести к максимальному тюремному заключению на срок до пяти лет, свыше 10 кг — лишение свободы на срок от 2 до 15 лет. Кроме того, нарушители наказываются штрафом от 20 тыс. до 1,5 млн батов (от 614 до $46 тыс.). Большинству людей, арестованных за простое хранение небольшого количества каннабиса, назначается штраф, а не тюремное заключение.
Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда ранее пообещал принять к концу этого года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Предлагаемые поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности.
Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц.
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